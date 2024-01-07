Самолеты МЧС засеют дно Арала семенами саксаула

Сотрудники Главного управления инженерной защиты и строительно-восстановительных работ МЧС заготавливают семена саксаула, которые будут посеяны при помощи авиации.
Работы ведутся в русле госпрограммы по созданию лесных насаждений на дне высохшего Аральского моря для смягчения последствия экологической катастрофы из-за высыхания водоема.
«В предыдущие годы силами МЧС и Агентства по лесному хозяйству на территории осушенного дна созданы огромные лесные массивы из пустынных растений», — отмечается в сообщении МЧС.
Отметим, что о спасении Арала говорил президент на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, предложив всем странам фонда критически пересмотреть действующую программу, предусмотрев подготовку «дорожных карт» реализации каждого регионального проекта с определением объемов и источников финансирования, а также согласованных графиков их выполнения.
В озеленении Арала участвуют и международные компании. Так, ERIELL Group в рамках Устюртской экспедиции высадила в Приаралье 2000 деревьев: 250 ясеней, 250 карагачей и 1500 саксаулов.
Напомним также, что в рамках осенней массовой акции «Яшил макон» на высохшем дне Арала и пустынных участках Приаралья в Муйнакском районе узбекистанцы озеленили 28 тысяч гектаров.