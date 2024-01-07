Самолеты МЧС засеют дно Арала семенами саксаула

Отметим, что о спасении Арала говорил президент на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, предложив всем странам фонда критически пересмотреть действующую программу, предусмотрев подготовку «дорожных карт» реализации каждого регионального проекта с определением объемов и источников финансирования, а также согласованных графиков их выполнения.