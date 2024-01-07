Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

На Урале объявлено предупреждение об аномально холодной погоде

Ожидаются температуры воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов.
Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 93% 750 мм рт. ст. +3°

На Среднем Урале синоптики объявили предупреждение об аномальных морозах.

«7−10 января местами в Свердловской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более», — говорится в сообщении Уралгидрометцентра.

Согласно прогнозу, 8 января температура днем установится на отметке −16…-22 градуса, ночью −19…-24, на севере −29 градусов, в Екатеринбурге −20.9 и 10 января тоже будет морозно: днем −16…-22, вероятен небольшой снег, ночью −22…-27 градусов, на севере до −33.

«В начале второй десятидневки января мороз усилится на 7 градусов», — предупреждает главный синоптик региона Галина Шепоренко.