На Урале объявлено предупреждение об аномально холодной погоде

Согласно прогнозу, 8 января температура днем установится на отметке −16…-22 градуса, ночью −19…-24, на севере −29 градусов, в Екатеринбурге −20.9 и 10 января тоже будет морозно: днем −16…-22, вероятен небольшой снег, ночью −22…-27 градусов, на севере до −33.