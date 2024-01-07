Трассу, о которой омичка задала вопрос Путину, расширят до четырех полос

Участок трассы Тюмень-Омск расширят до четырёх полос. Об этом пишет 72.RU. Речь идет об участке автодороги в Тюменской области.
Об этом говорится и в соответствующем документе правительства Тюменской области. До 2034 года тюменские власти планируют привести дорогу до границы Омской области «в нормативное состояние первой категории», а также расширить ее до четырех полос.
Отметим, что ранее вопрос о расширении данной дороги задала омичка на пресс-конференции Владимира Путина. Тогда президент ответил, что уточнит вопрос у вице-премьера Марата Хуснуллина.