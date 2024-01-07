Умер Олег Рябоконь, режиссер фильма «Али-Баба и сорок разбойников»

В Петербурге на 85-ом году жизни умер Олег Рябоконь, режиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. О его смерти стало известно 7 января. Сообщение об этом появилось на портале «Кино-театр.ру». Зрители помнят известного режиссера по фильму «Али-Баба и сорок разбойников», который вышел в 1983 году. В съемках приняли участие такие актеры, как Олег Табаков, Армен Джигарханян и другие. Поклонники режиссера с горечью и тоской отреагировали на известие о смерти.
— Трагедия… Я смотрела и помню «Али-Баба и сорок разбойников», «Эзоп», «Физики». Спасибо. Добрая и долгая память известному кинорежиссеру….Кому-то праздник, а у кого-то трагедия… — пишут пользователи.
— Фильм-телеспектакль «Али-Баба и сорок разбойников» я впервые увидела, когда училась в первом классе.
В качестве режиссера Олег Рябоконь участвовал также в съемках сериала «Улицы разбитых фонарей», «Левша» и другие.
СПРАВКА «КП».
В 1961 году Олег Рябоконь закончил Ленинградский военно-механический институт. А еще через 11 лет — получил актерско-режиссерское образование. Он является Членом Союза кинематографистов РФ, Союза театральных деятелей РФ.