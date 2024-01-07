Умер Олег Рябоконь, режиссер фильма «Али-Баба и сорок разбойников»

В Петербурге на 85-ом году жизни умер Олег Рябоконь, режиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. О его смерти стало известно 7 января. Сообщение об этом появилось на портале «Кино-театр.ру». Зрители помнят известного режиссера по фильму «Али-Баба и сорок разбойников», который вышел в 1983 году. В съемках приняли участие такие актеры, как Олег Табаков, Армен Джигарханян и другие. Поклонники режиссера с горечью и тоской отреагировали на известие о смерти.