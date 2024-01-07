Запретят ли самолёты Boeing MAX в Казахстане

Выяснилось, что в стране зарегистрировано всего пять самолётов такого типа. Однако все они с аварийными дверями выхода, а не люком выхода — как та модель воздушного судна, с которой произошло ЧП в полёте в США.
В КГА отметили, что в настоящее время Авиационная администрация Казахстана находится в контакте с эксплуатантами самолётов данного типа в встране, а также с Boeing и FAA для оценки необходимости принятия дальнейших мер.
Напомним, Федеральное управление гражданской авиации США приостановило эксполуатацию некоторых Boeing 737 MAX 9 после посадки лайнера с оторванным люком аварийного выхода в аэропорту Портленда. В воздухе у самолёта отвалилась часть корпуса, включающая в себя иллюминатор. По словам одного из пассажиров, образовавшая щель была шириной с холодильник, а на фотографиях из салона видно крупное пятно ночного неба рядом с креслами людей.