Спасли тонущих сестёр-москвичек и умиравшую в одиночестве калининградку: 13 чудесных историй ушедшего года

едва не утонул четырёхлетний ребёнок. Мальчик приехал на отдых с родителями, которые на несколько минут оставили сына одного. Другие отдыхающие заметили лежащего на дне мальчика и поняли, что тот не играет, а тонет. Малыша сразу вытащили, он был синий и раздулся от воды. Общими усилиями малыша удалось привести в чувство и оказать первую помощь.