Спасли тонущих сестёр-москвичек и умиравшую в одиночестве калининградку: 13 чудесных историй ушедшего года

Десятки ЧП в Калининградской области закончились счастливо благодаря отважным и неравнодушным людям. Случайные очевидцы спасали тонущих, а медики возвращали пациентов с того света. «Клопс» вспомнил счастливые и добрые истории 2023 года.
1. Сняла школьницу с балкона высотки.
1 марта 75-летняя жительница высотки на Пионерской: сидевшую на перилах балкона школьницу спасла 75-летняя калининградка.
Пенсионерка почти полчаса успокаивала ребёнка.
спасла 11-летнюю девочку, которая сидела, свесив ноги, на перилах общего балкона. Пенсионерка увидела суету возле подъезда и поднялась на 10 этаж. Увидев ребёнка в опасной ситуации, обняла школьницу и держала её, а потом уговорила спуститься. Бабушка выслушала и успокоила девочку.
2. Жена отвлекала, а муж схватил за куртку
Через несколько дней в Калининграде повторилась та же ситуация. Муж с женой В последнюю секунду успел её схватить: калининградец с женой спасли девушку, едва не упавшую с балкона высотки.
21-летнюю пострадавшую отправили в больницу.
спасли девушку, которая сидела на общем балконе высотки, свесив ноги. Константин побежал туда, а жена, психолог по образованию, отвлекала незнакомку разговорами. Калининградец пробрался на балкон, схватил девушку и затащил внутрь. Супруги пригласили калининградку к себе, напоили чаем и вызвали скорую. ЧП произошло на ул. Гагарина.
3. Сняли с подоконника 8 этажа
23 мая жители Московского района развернули целую спасательную операцию, чтобы снять с окна восьмилетнего мальчика аутиста — Растянули одеяло и ждали страшного: как калининградцы спасали мальчика-аутиста, ходившего по карнизу на 8-м этаже (видео).
Ребёнок выкидывал вещи, а затем вылез в окно.
ребёнок ходил по подоконнику квартиры на восьмом этаже и бросал вниз игрушки и другие вещи. Жильцы вызвали экстренные службы, а сами растянули под окном пледы и одеяла. Спасатель спустился по верёвке с 9 этажа, схватил мальчика и занёс в квартиру.
4. Слесарь пришёл на помощь тонущему ребёнку
7 июня в калининградском СНТ слесарь "Водоканала’Лежал лицом в воде и начал синеть: скромный слесарь из Калининграда получит медаль за спасение 4-летнего мальчика.
Александр Барботькин работает в «Водоканале» и не считает себя героем.
спас четырёхлетнего мальчика-аутиста. Бабушка ребёнка вышла за ограду и не заперла калитку. Внук сбежал. Он добрался до немецкого карьера, сначала бросал в воду камушки, а потом упал сам. Это увидел дежурный насосной станции. Александр Барботькин вытащил ребёнка, сделал искусственное дыхание и привёл в чувство.
5. Потерялся и сутки лежал в канаве
11 июля волонтёры ПСО "Запад’Сутки лежал в кустах и жевал листья: волонтёры Калининграда спасли обессиленного дедушку с потерей памяти (фото, видео).
Пенсионер на пару минут остался без присмотра и заблудился.
разыскали заблудившегося пенсионера с деменцией, который почти сутки лежал в кустах у дороги и ел траву. 75-летний мужчина ушёл с ул. Громовой. На другой день появилась информация, что дедушку видели на Большой Окружной. Волонтёры запустили квадрокоптер и поздно вечером заметили человека в канаве. Он был весь поцарапан и искусан насекомыми. Мужчину увезли в больницу.
6. Ребёнка достали со дна бассейна
16 июля в бассейне одного из отелей Зеленоградска «Из него фонтаном лилась вода»: как спасли 4-летнего мальчика, тонувшего в бассейне зеленоградского отеля.
Ребёнка подняли со дна другие отдыхающие.
едва не утонул четырёхлетний ребёнок. Мальчик приехал на отдых с родителями, которые на несколько минут оставили сына одного. Другие отдыхающие заметили лежащего на дне мальчика и поняли, что тот не играет, а тонет. Малыша сразу вытащили, он был синий и раздулся от воды. Общими усилиями малыша удалось привести в чувство и оказать первую помощь.
7. Спасли двух сестёр
2 августа в Янтарном спасли двух сестёр 9 и 12 лет. Девочки приехали с родителями на отдых из Москвы. Волна потащила школьниц в море. Мама видела, но ничего сделать не могла: в Янтарном вытащили из воды двух маленьких московских туристок.
Девочкам 9 и 12 лет.
Мама видела, как тонут дочери, но ничего не могла сделать. На помощь Попали в отбойное течение и не смогли выбраться: мама рассказала, как в Янтарном спасли двух девочек-москвичек.
Сестёр закрутил водоворот, мама не смогла помочь.
подоспели спасатели Николай Баженов и Виталий Зайцев. Девочки нахлебались воды, но выжили.
8. Медики спасли спортсменку
17 июля в Калининграде стало плохо москвичке — тренеру по аквааэробике. Спортсменка прилетела в Калининград для подготовки к соревнованиям и «По лицам медиков я поняла, что всё плохо»: тренер из Москвы рассказала, как калининградские врачи вернули её с того света.
Юлия Антонова 2 недели провела в реанимации с миокардитом.
оказалась между жизнью и смертью из-за тяжёлого сердечного заболевания. У Юлии несколько раз останавливалось сердце. Врачи диагностировали ей миокардит и поставили кардиостимулятор. Медики областной клинической больницы две недели боролись за жизнь Юлии. Когда пациентка почувствовала себя лучше, её перевели в федеральный центр.
9. Волейболистка спасла тонущую девочку
16 августа в Зеленоградске отважная «Било о волнорез, это очень страшно»: в Зеленоградске 15-летняя волейболистка и двое мужчин спасли тонущую девочку.
Мама ребёнка в ужасе металась по берегу и звала на помощь.
15-летняя волейболистка Александра Андреева спасла 11-летнюю девочку из отбойного течения. Школьница зашла в воду, её сбило с ног волнами и потянуло на глубину. Рядом оказалась Саша. Ей удалось подхватить тонущую и подтолкнуть к волнорезам. Оттуда купальщицам помогли выбраться на берег двое мужчин. 1 ноября Александру наградили медалью «За проявленное мужество».
10. Умирала вместе с кошками
В октябре волонтёры ПСО «Запад» и сотрудница полиции «Умирала вместе с кошками»: калининградка, пролежавшая в квартире 6 суток без еды и воды, рассказала о случившемся.
У женщины произошёл вывих бедра, и она не могла шевелиться.
спасли калининградку, которая почти неделю пролежала в квартире без воды и еды. 24 октября женщина упала и не могла пошевелиться — вылетела бедренная кость. Несчастная страдала от боли и была не в силах сдвинуться с места. На шестой день по приставной лестнице на балкон поднялся волонтёр, он увидел несчастную, открыл дверь и впустил полицейских и медиков.
11. Вытащили провалившегося под лёд ребёнка
28 ноября около 12:30 на ул. Дзержинского Рюкзак держал, как поплавок: как спасали 7-летнего мальчика, провалившегося под лёд на Дзержинского.
Ребёнка вытащил калининградский водитель.
трое мужчин и группа детей спасли первоклассника, который провалился под лёд пруда. Ребята вызвали МЧС и бегали на дорогу, чтобы остановить фуру, пока первоклассник с трудом держался на поверхности. Ребёнку кинули верёвку, но он так закоченел, что не мог взяться за неё. Тогда один из водителей подполз к мальчику по льду, а другой шофёр с пассажиром страховали.
12. Спасли рыбака на Форелевом озере
3 декабря в Калининграде 63-летний рыбак провалился под лёд Форелевого озера и провёл в ледяной воде около получаса. «Чуть сам не утонул, но всё-таки выручили»: калининградец рассказал, как спас провалившегося под лёд рыбака на Голубых озёрах (видео).
Мужчина первым пришёл на помощь.
На помощь бросился другой рыбак, подполз к полынье, бросил тонущему верёвку и палку. Вскоре примчались городские спасатели, которые и вытащили потерпевшего на берег. Рыбак настолько окоченел, что не мог пошевелиться и говорить. Его увезли в больницу.
13. Вытащили из полыньи
5 декабря у посёлка Озерки Гвардейского района под лёд провалились два человека. На помощь бросились очевидцы и вытащили пострадавших рыбаков. Один из мужчин выжил благодаря умелым действиям спасителей и медикам, второй умер от переохлаждения в карете скорой помощи.