В Бельцах зимние каникулы в школах продлят на 2 дня

Такое решение принято местной Комиссией по чрезвычайным ситуациям, сообщил мэр Бельц Александр Петков.
По его словам, данная мера связана с ожидающимися сложными метеоусловиями.
«Все городские службы приведены в повышенную готовность. По возможности, откажитесь от поездок в период 7 — 9 января», — отметил Петков.
Ранее синоптики объявили в Молдове «оранжевый код» погодной опасности в связи с резким изменением температуры воздуха и возможными осадками.
Предупреждение будет действовать с 7 по 10 января, метеорологи предупреждают, что на всей территории республики ️ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег и снег, а 8 января прогнозируется снегопад (15−20 литров на квадратный метр).