В Бельцах зимние каникулы в школах продлят на 2 дня

Предупреждение будет действовать с 7 по 10 января, метеорологи предупреждают, что на всей территории республики ️ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег и снег, а 8 января прогнозируется снегопад (15−20 литров на квадратный метр).