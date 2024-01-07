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В Бельцах зимние каникулы в школах продлят на 2 дня

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Муниципальные власти Бельц заявили о том, что зимние каникулы в школах города будут продлены на 2 дня, то есть до 10 января включительно.
Источник: Sputnik.md

Такое решение принято местной Комиссией по чрезвычайным ситуациям, сообщил мэр Бельц Александр Петков.

По его словам, данная мера связана с ожидающимися сложными метеоусловиями.

«Все городские службы приведены в повышенную готовность. По возможности, откажитесь от поездок в период 7 — 9 января», — отметил Петков.

Ранее синоптики объявили в Молдове «оранжевый код» погодной опасности в связи с резким изменением температуры воздуха и возможными осадками.

Предупреждение будет действовать с 7 по 10 января, метеорологи предупреждают, что на всей территории республики ️ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег и снег, а 8 января прогнозируется снегопад (15−20 литров на квадратный метр).

образование