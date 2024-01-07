Васильевские морозы накроют Челябинскую область с 8 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, по народному календарю к 7 января наступают Рождественские морозы, а с 7 по 14 января — Васильевские, но наблюдаются они не каждый год.
По информации синоптиков, ночью 8 января в регионе облачно с прояснениями, днем в понедельник — переменная облачность, местами небольшой снег, ночью на юге — умеренный. В отдельных районах в ближайшие сутки будут наблюдаться метели, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката. Ветер западный, северо-западный 6−11 м/с, локально порывы 13−18 м/с. Температура воздуха ночью минус 20−25, при прояснении — до 29 градусов, завтра днем прогнозируется минус 16−21, в горах и низинах — до 24 мороза.
В Челябинске 8 января ночью минус 23−25, днем — 18−20 градусов, порывы до 14 м/с.
Добавим, что примерно такой же температурный фон продержится до 12 января.
Васильевские морозы наблюдаются в Челябинске в среднем раз в два года. Повторяемость суровых морозов, когда среднесуточная температура воздуха опускалась ниже минус 30, меньше — 3%, все случаи отмечались в прошлом столетии, а с 2001 года суровых морозов в Челябинске не зафиксировано. Самая же холодная погода со средней температурой воздуха минус 37,8 отмечалась 13 января 1927 года.