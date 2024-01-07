Васильевские морозы накроют Челябинскую область с 8 января

Васильевские морозы наблюдаются в Челябинске в среднем раз в два года. Повторяемость суровых морозов, когда среднесуточная температура воздуха опускалась ниже минус 30, меньше — 3%, все случаи отмечались в прошлом столетии, а с 2001 года суровых морозов в Челябинске не зафиксировано. Самая же холодная погода со средней температурой воздуха минус 37,8 отмечалась 13 января 1927 года.