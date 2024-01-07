Топ-7 советов врачей о здоровье: больничные, цены на лекарства

Эти и другие советы врачей и новости о здоровье белорусы читали больше всего во время праздников.
Специалисты назвали основные новшества при начислении больничных в Беларуси, которые сдвинули с 1 января на 1 июля 2024, рассказали, что стремятся к паритету между предложением импортных и белорусских лекарств, как в коммерческих, так и в государственных аптеках. Белорусский врач-нарколог ответил на животрепещущий для многих семей вопрос — может ли человек с проблемами с алкоголем пить по чуть-чуть и получится ли лечить его анонимно, без огласки. Российские онкологи назвали симптомы рака, которые можно заметить при застолье и при насморке.
Новшества по больничным в Беларуси, 2024
В наступившем 2024 году работающих белорусов ждут изменения в назначении больничных и выплатам по листкам нетрудоспособности. И если ранее планировалось, что новшества вступят в силу с Нового года, то потом сроки отодвинули на полгода (причины — здесь).
Новшества коснутся всех, и тех, кто только недавно получил трудовую книжку — для них выплаты вырастут, потому что минимальный размер больничного привяжут к размеру минимальной зарплаты, и для тех, кто трудится и уплачивает налоги в ФСЗН более 10 лет — им больничный в размере 100% среднего ежедневного заработка (на данный момент это 80%) будут начислять с первого дня. При начислении больничных будет учитывать зарплата не за 6 последних месяцев, как сейчас, а за предыдущие 1,5 года, что тоже в положительную сторону скажется на выплатах. Новшества не коснется мам, которые уходят на больничный с детьми — для этой категории все оставили как было.
С 1 июля ФСЗН централизованно, с учетом данных персонифицированного учета, который ведет уже 20 лет, будет проводить расчет среднего заработка и продолжительности уплаты взносов на социальное страхование и предоставлять эти данные бухгалтериям предприятий и фирм и таким образом должны будут уйти ошибки при начислении больничных.
Анонимность при лечении алкоголизма в Беларуси
Может ли завязавший алкоголик пить по праздникам? На этот вопрос белорусский врач-нарколог главный врач Минского клинического наркологического центра Александр Алишевич ответил отрицательно.
«Если же говорить об излечении, как о том состоянии, куда человек может вернуться, чтобы употреблять контролируемо, то для людей, у которых была зависимости, это недостижимо», — подчеркнул нарколог.
По словам медика, зависимые от алкоголя люди никогда в своей жизни не смогут пить «по праздникам». Это не их вариант (подробнее здесь).
Что же касается анонимной помощи алкозависимым, то тут есть нюансы.
По его словам, медицинская карта на человека, который хочет сохранить анонимность при лечении от алкогольной зависимости, заводится с его слов, то есть можно назвать любое имя. Но, прежде чем начать оказывать такому человеку медпомощь, с ним заключается договор. И вот при заключении договора обязательно нужен паспорт.
Более того, если человеку, который хочет лечиться анонимно, нужны серьезные препараты, оборот которых строго контролируем, например, транквилизаторы, то опять же для их назначения нужен паспорт.
И еще в одном случае наркологический центр не может гарантировать анонимность — о нем подробнее здесь.
Продукты и напитки, несовместимые с алкоголем
Череда праздников продолжается, и поэтому советы белорусского диетолога Светланы Кашицкой о продуктах и напитках, которые не стоит сочетать с алкоголем будут кстати.
Во-первых, фастфуд, копчености, снеки, а все из-за соли и усилителей вкуса, которые будут подталкивать к тому, чтобы хлебнуть лишнего. Сладости и фрукты тоже не лучший союзник любого алкоголя из-за глюкозы, которая будет расщепляться в первую очередь и вызовет утрешнее похмелье.
Майонезные салаты, бутерброды с маслом также не хороши, потому что сочетание жира и алкоголя увеличивают нагрузку на печень, желудок и поджелудочную.
Энергетики убрать прочь, настаивает Светлана Кашицкая.
В их составе присутствуют вещества, которые повышают артериальное давление, а также вызывают спазмы сосудов головного мозга. «Если эти напитки смешать с алкоголем, то такая смесь может нарушить работу почек, а также повлечь судороги и развитие сердечной аритмии».
Быстрое опьянение вызовет и запивание алкоголя газированными напитками. А вот прийти в себя с помощью чашечки крепкого кофе — идея вообще опасная.
По словам диетолога, смесь алкоголя и кофе создает опасность гипертонического криза или спазма сосудов головного мозга (все подробности здесь).
Симптомы рака желудка, кишечника
Онкологи назвали белорусам симптомы рака, которые можно определить у себя во время застолья.
Во-первых, это чувство тошноты, которое возникает как во время, так и после еды. Во-вторых, по словам российского онколога Олега Кита, нельзя игнорировать во время еды и такой симптом, как чувство задержки. Он пояснил, что речь идет про ощущение, когда кажется, что еда остановилась вверху живота. Третий симптом — чувство насыщение, которое наступает, когда человек съедает небольшую порцию.
Другие факторы риска возникновения рака желудка — здесь.
А российский онколог и проктолог Елена Смирнова назвала боль в животе ранним симптомом рака кишечника.
Врач пояснила, что ранним симптомом рака выступает вздутие живота, а также возникновение непонятных болей. Она уточнила, что данные боли могут появляться после принятия не очень удобного положения или же после еды (подробнее здесь).
Симптомы насморка, рак
Российский онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов озвучил симптомы насморка, которые могут указывать на онкологию.
Это ощущение давления в носовых пазухах, затруднение носового дыхания, выделения из носа, которые сопровождаются носовыми кровотечениями, снижение обоняния, головные боли, а также онемение и ощущение мурашек на коже лица.
В группе риска те, кто занимается деревообработкой, производством никеля и обработкой кожи (здесь подробнее).
Что будет с импортными лекарствами в аптеках Беларуси
Минздрав Беларуси настаивает, чтобы лекарственных препаратов даже в негосударственных аптеках в 2024 году было не менее 40%, а это не много ни мало, а 4 из каждых 10 упаковок лекарств. В государственной системе «Фармация» на данный момент каждый второй проданный лекарственный препарат — отечественный.
На недавнем совещании в Минздраве Беларуси с участием представителей 20 крупнейших фармсетей обсуждались и цены на лекарства, которые за 11 месяцев 2023 года выросли на 3,4%. Контроль над ними будет продолжен (здесь подробнее).
Кстати, вот все о пособиях в Беларуси, 2024: рост пособий, больничные, пособие на погребение, пособие для пенсионеров старше 75 лет, пособие на детей до трех лет (здесь подробнее). И что изменится с налогами в Беларуси в 2024: три имущественных налога в одном, какие выросли, а какие появились впервые, как изменится налог на квартиру и кого коснется налог на богатство (подробности и нюансы здесь).