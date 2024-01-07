Топ-7 советов врачей о здоровье: больничные, цены на лекарства

Новшества коснутся всех, и тех, кто только недавно получил трудовую книжку — для них выплаты вырастут, потому что минимальный размер больничного привяжут к размеру минимальной зарплаты, и для тех, кто трудится и уплачивает налоги в ФСЗН более 10 лет — им больничный в размере 100% среднего ежедневного заработка (на данный момент это 80%) будут начислять с первого дня. При начислении больничных будет учитывать зарплата не за 6 последних месяцев, как сейчас, а за предыдущие 1,5 года, что тоже в положительную сторону скажется на выплатах. Новшества не коснется мам, которые уходят на больничный с детьми — для этой категории все оставили как было.