Патриарх Кирилл назвал Россию опорой православия во всем мире

По словам патриарха, раскольнические процессы, происходящие на Украине, инициированы не только врагами России, но и врагами православия. Речь идет в том числе о попытках «оторвать» РПЦ от других поместных православных церквей. По мнению предстоятеля, если это произойдет, то ослабит в первую очередь те церкви.