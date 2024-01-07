Смольный приобретает здания под детские сады в Пушкинском и Выборгском районах

В Шушарах в доме 262к3 по Московскому шоссе разместится дошкольное учреждение компенсирующей направленности на 55 мест. Общая площадь помещения составляет 1 тыс. «квадратов». В саду будет три группы. Есть процедурный кабинет, музыкальный и спортивный залы.