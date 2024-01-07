В Кузбассе вновь ожидаются серьёзные перепады температуры воздуха

В Кемеровской области в ближайшие сутки ожидаются значительные перемены в погодных условиях.
Так температура воздуха в регионе в ночь с 7 на 8 января будет −14,-19, местами до −24 градусов, а уже днём 8 января составит −4,+1 градус.
Ветер подует юго-восточный ночью 2−7 м/с, днем 8−13 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Жителей области ожидает переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем мокрый снег, местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Об том предупредили в Кемеровском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.