Более 11 тысяч машино-мест приобрели москвичи у города в 2023 году

Получить информацию обо всех выставляемых машино-местах и порядке участия в аукционах можно на инвестиционном портале Москвы. Он на протяжении девяти лет остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов. Портал предоставляет исчерпывающую информацию о мерах поддержки, в том числе и для промышленных предприятий, налоговых режимах и льготах. Инвесторы могут напрямую связаться с Правительством Москвы, найти подходящий вид помощи, подать заявки на получение статусов, дающих право на льготы, осмотреть недвижимость, выставленную на торги, и многое другое.