Более 11 тысяч машино-мест приобрели москвичи у города в 2023 году

В 2023 году с горожанами заключили около 11,6 тысячи договоров купли-продажи машино-мест. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Столица регулярно выставляет на торги машино-места, которые находятся как в отдельно стоящих, так и в подземных паркингах многоквартирных домов. В 2023 году горожане купили у города около 11,6 тысячи объектов общей площадью более 174 тысяч квадратных метров в 10 округах Москвы», — рассказал Владимир Ефимов.
Принять участие в процедуре продажи машино-мест на открытых торгах могут как физические, так и юридические лица. Объекты также выставляют на торги посредством публичного предложения и без объявления цены. Кроме того, москвичи могут приобрести у города парковочные места в подземных паркингах их многоквартирных домов по преимущественному праву.
«В 2023 году по итогам открытых торгов горожане приобрели почти 1,7 тысячи машино-мест площадью 26,68 тысячи квадратных метров. Еще около 9,9 тысячи объектов площадью 147,7 тысячи квадратных метров они купили по преимущественному праву со скидкой 40 процентов от рыночной цены и при помощи вторичных способов продажи — посредством публичного предложения и без объявления цены», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
Активнее всего с начала 2023 года парковочные места приобретали жители в Юго-Западном административном округе — более 2,6 тысячи объектов, а также на северо-западе столицы — свыше 1,7 тысячи. На юге и юго-востоке города куплено по 1,4 тысячи парковочных мест.
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