Штормовое предупреждение сохраняется в ряде областей

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге области — туман. Порывы ветра до 25 м/с. В Шымкенте ожидается ветер до 15−20 м/с. В Туркестане ожидается ветер до 15−20 м/с.