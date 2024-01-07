Белорусский адвокат объяснил, можно ли оставлять тюбинги в подъездах домов

Он заметил, что, согласно правилам пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, гражданам запрещено загромождать коридоры, лестничные площадки, запасные выходы. Сенько пояснил, что подобное захламление нарушает правила пожарной безопасности жилых домов. Он добавил, что за нарушение названных правил предусматривается штраф до 20 базовых величин, или 800 рублей (по состоянию на 7 января 2024 года — 1 базовая с 1 января 2024 составляет 40 рублей).