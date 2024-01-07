Французская молодежь не знает историю французской революции, показал опрос

В рамках опроса также пытались выяснить зависимость между источниками информации, которыми пользуется молодежь, и их знаниями истории. Для этого респондентам задали вопрос, знают ли они термин «Шоа» (Холокост). Среди тех, кто не читают книг, 63% ответили утвердительно, 69% из тех, кто проводят восемь часов в день в телефонах, заявили, что знают этот термин. В то же время о нем знают 86% из тех, кто читает не менее трех книг в месяц, и 83% из тех, кто проводят в телефоне до трех часов в день.