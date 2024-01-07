Французская молодежь не знает историю французской революции, показал опрос

«Едва ли каждый второй опрошенный может сказать, например, что Французская революция началась в 1789 году: 46% опрошенных OpinionWay назвали неправильную дату или не дали ответа», — говорится в статье.
Кроме того, каждый шестой (60%) не знает, что падение Берлинской стены произошло в 1989 году, 77% молодых людей не знают, в каком году была отменена смертная казнь во Франции (1981).
«Что касается темы Второй мировой войны, несмотря на то что большинство (85%) молодых людей заявляют, что знают о газовых камерах, использовавшихся для уничтожения евреев Европы, менее чем каждый второй может сказать то же самое об Окончательном решении (еврейского вопроса), проводимого Третьим рейхом», — сказано в тексте.
Опрос показал, что молодежь неясно представляет роль режима Виши: 43% опрошенных утверждают, что Франция играла активную роль в отправке евреев в лагеря смерти, тогда как 41% считают, что это осуществлялось только по принуждению нацистов.
В рамках опроса также пытались выяснить зависимость между источниками информации, которыми пользуется молодежь, и их знаниями истории. Для этого респондентам задали вопрос, знают ли они термин «Шоа» (Холокост). Среди тех, кто не читают книг, 63% ответили утвердительно, 69% из тех, кто проводят восемь часов в день в телефонах, заявили, что знают этот термин. В то же время о нем знают 86% из тех, кто читает не менее трех книг в месяц, и 83% из тех, кто проводят в телефоне до трех часов в день.
«Другой пример: трое из десяти молодых людей, которые проводят у экрана телефона по восемь часов в день, выражают сомнения в реальности геноцида евреев. Во всех сегментах доля молодых людей, которые не сомневаются в этой темной главе нашей истории, составляет всего 80%», — пишет издание.
Результаты опроса также показали предпочтения молодых французов от 16 до 24 лет в выборе источников информации. Так, соцсети представляют основной источник информации для 45% опрошенных, тогда как телевидение — для 22%. Печатные и интернет-издания являются главным источником информации лишь для 8% респондентов.
Кроме того, опрос показал отношение молодежи к вопросу светскости. Около половины опрошенных (45%) утверждают, что власти больше защищают евреев, чем мусульман, а 28% считают, что проводимая Израилем политика в Газе и на Западном берегу реки Иордан «оправдывает антисемитские высказывания». Среди опрошенных 41% ответили, что принцип светскости используется прежде всего для дискриминации мусульман во Франции. Однако примерно равное число респондентов считают, что необходимо защищать право критиковать мусульман (52%), католиков (52%) и евреев (50%) во имя свободы слова.
Опрос был проведен среди 986 французов в возрасте от 16 до 24 лет.