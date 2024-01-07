Синоптик Дмитрий Рябов предупредил про холодный и снежный январь 2024 в Беларуси

По его словам, второй месяц зимы окажется холодным, уточнив, что средняя месячная температура воздуха будет ниже климатической нормы, которая составляет по юго-западу −4,5 градуса и до −8 градусов на северо-востоке. В сравнении с декабрем 2023 температура снизится почти на 2 градуса.