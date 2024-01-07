Синоптик Дмитрий Рябов предупредил про холодный и снежный январь 2024 в Беларуси

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ предупредил про холодный и снежный январь 2024 года.
По его словам, второй месяц зимы окажется холодным, уточнив, что средняя месячная температура воздуха будет ниже климатической нормы, которая составляет по юго-западу −4,5 градуса и до −8 градусов на северо-востоке. В сравнении с декабрем 2023 температура снизится почти на 2 градуса.
Синоптик добавил, что январь 2024 года будет снежным. Так, месячное количество осадков ожидается выше средних многолетних значений. Рябов пояснил, что речь идет про 15−20 дней с осадками, отметив постепенный рост снежного покрова.
Он сообщил, что также ожидаются туманы, изморозь, гололед.
— На протяжении месяца в среднем ожидается от 3 до 8 дней с метелью.
Синоптик рассказал, что на протяжении января продолжительность светлого времени суток увеличится примерно на 1,5 часа. Что касается продолжительности солнечного сияния за месяц, то она будет составлять от 41 до 55 человек. Рябов подчеркнул, что солнце уже поворачивается на лето.