«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами

Тогда ученые поняли, что это лед, однако не могли определить состав. Предполагалось, что это плавающие твердые острова или просто иллюзия, созданная волнами морей Титана. Исследователи из США опубликовали работу, в которой объяснили, из чего образовались айсберги и почему они не растворились.