«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами

Титан — второй по величине спутник Солнечной системы, вращающегося вокруг Сатурна, площадь поверхности которого больше Евразии и Африки вместе взятых. Температура на космическом объекте равна −180°С, поэтому на нем находится множество льдов. Также имеется и аналог песчаных дюн, который включает даже нафталин.
На спутнике наблюдается немало рек, озер и морей, наполненных жидким этаном, пропаном и метаном. В одном из «водоемов» в 2014 году аппарат «Кассини» выявил яркие пятна, со временем меняющие свое местоположение.
Тогда ученые поняли, что это лед, однако не могли определить состав. Предполагалось, что это плавающие твердые острова или просто иллюзия, созданная волнами морей Титана. Исследователи из США опубликовали работу, в которой объяснили, из чего образовались айсберги и почему они не растворились.
Исследователи отметили, что в атмосфере Титана должны образовываться хлопья «снега», состоящий из цианистого водорода, который со временем может образовывать лед с высокой пористостью.
«Снежинки» падают на берега морей спутника, образовывая плотные комки. Волны подмывают лед и откалывают крупные участки, как это происходит на Земле. А не растворяются хлопья потому, что углеводоемы уже насыщены органическими веществами.
Ранее телескоп «Хаббл» заметил в кольцах Сатурна «спицы».
Анна Морозова