Музейные экспонаты из Узбекистана, Казахстана и ОАЭ выставлялись в Китае

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Музейные экспонаты из Узбекистана, Казахстана и ОАЭ стали частью экспозиции «Сотрудничество в рамках “Пояса и пути” в области культурного наследия и археологии» в императорском дворце-музее Гугун в Пекине.
Выставка, на которой можно было увидеть более 80 экспонатов из разных стран, прошла с большим успехом, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства.
«Выставка получила широкое признание международной публики. Всего за 3 месяца около 150 тыс. человек посетили экспозицию».
Экспозиция была разделена на несколько разделов, отражающих разные периоды развития культуры и искусства народов, живших вдоль Великого Шелкового пути.
При поддержке Фонда развития культуры и искусства Узбекистана на выставке было представлено 18 экспонатов, хранящихся в Государственном музее истории Узбекистана и Институте искусствоведения Академии наук республики.