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Музейные экспонаты из Узбекистана, Казахстана и ОАЭ выставлялись в Китае

В императорском дворце-музее Гугун завершилась археологическая выставка, проходившая в рамках форума «Пояс и путь».

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Музейные экспонаты из Узбекистана, Казахстана и ОАЭ стали частью экспозиции «Сотрудничество в рамках “Пояса и пути” в области культурного наследия и археологии» в императорском дворце-музее Гугун в Пекине.

Выставка, на которой можно было увидеть более 80 экспонатов из разных стран, прошла с большим успехом, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства.

«Выставка получила широкое признание международной публики. Всего за 3 месяца около 150 тыс. человек посетили экспозицию».

говорится в сообщении.

Экспозиция была разделена на несколько разделов, отражающих разные периоды развития культуры и искусства народов, живших вдоль Великого Шелкового пути.

При поддержке Фонда развития культуры и искусства Узбекистана на выставке было представлено 18 экспонатов, хранящихся в Государственном музее истории Узбекистана и Институте искусствоведения Академии наук республики.

выставки и музеи
археология