Музейные экспонаты из Узбекистана, Казахстана и ОАЭ выставлялись в Китае

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Музейные экспонаты из Узбекистана, Казахстана и ОАЭ стали частью экспозиции «Сотрудничество в рамках “Пояса и пути” в области культурного наследия и археологии» в императорском дворце-музее Гугун в Пекине.