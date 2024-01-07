Водителей предупредили о сильном снегопаде в двух регионах РК

По данным «КазАвтоЖол», 7 и 8 января в Акмолинской и Карагандинской областях прогнозируется сильный снегопад и ветер.
«В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, сообщаем о возможном введении ограничения движения для автотранспорта по маршрутам “Астана-Щучинск” и “Астана-Темиртау”. Убедительная просьба не пренебрегать ухудшением погодных условий и заблаговременно строить свой маршрут передвижения по автомобильным дорогам».
Казахстанцам напомнили о работе круглосуточного колл-центра 1403, куда можно обращаться за информацией о состоянии автодорог.
«Стоит отметить, что проведены подготовительные работы и снегоуборочная техника будет задействована в работе круглосуточно», — добавили в компании.
Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет» ранее представляла прогноз погоды с 7 по 9 января в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.