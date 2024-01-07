Водителей предупредили о сильном снегопаде в двух регионах РК

«В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, сообщаем о возможном введении ограничения движения для автотранспорта по маршрутам “Астана-Щучинск” и “Астана-Темиртау”. Убедительная просьба не пренебрегать ухудшением погодных условий и заблаговременно строить свой маршрут передвижения по автомобильным дорогам».