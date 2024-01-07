В бахчисарайском зоопарке поселилась пара королевских колобусов

А вид у них действительно экзотический. Колобусы- это не те обезьянки, с которыми предлагали сняться крымские фотографы, пока их не вполне этичный бизнес не прикрыли. Это что-то невероятное, покрытое черной шерстью с белой опушкой. Эта шерсть позволяет колобусам переносить серьезные перепады температуры у себя на родине (они живут в африканских дождливых лесах, в том числе в горных), но в бахчисарайском зоопарке им на всяких случай поддерживают температуру +25 градусов.
Еще колобусы необычны тем, что вместо поедания фруктов, чем, в нашем представлении, должны заниматься все уважающие себя обезьяны, питаются в основном листьями! У них и ЖКТ для этого приспособлен, так что работники зоопарка запасли для них березовые веники — часть заморозили, а часть засушили.
А еще у колобусов на кисти не пять пальцев, а только четыре: самый важный — большой — отсутствует. И это не мешает им жить на деревьях и скакать по ним, ловко перебирая руками. Так что когда колобусы займут свой большой вольер, посетители увидят что-то действительно необычное.
В бахчисарайский зоопарк специально купили разнополую пару, чтобы королевские колобусы вели максимально полноценную жизнь.