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В бахчисарайском зоопарке поселилась пара королевских колобусов

Сейчас приматы осваиваются в зоопарке Бахчисарайского Парка миниатюр, но, по словам директора Виктора Жиленко, для них построят большой вольер, где они смогут разместиться со всем комфортом и радовать посетителей своим экзотическим видом.
Источник: МК.RU Крым

А вид у них действительно экзотический. Колобусы- это не те обезьянки, с которыми предлагали сняться крымские фотографы, пока их не вполне этичный бизнес не прикрыли. Это что-то невероятное, покрытое черной шерстью с белой опушкой. Эта шерсть позволяет колобусам переносить серьезные перепады температуры у себя на родине (они живут в африканских дождливых лесах, в том числе в горных), но в бахчисарайском зоопарке им на всяких случай поддерживают температуру +25 градусов.

Еще колобусы необычны тем, что вместо поедания фруктов, чем, в нашем представлении, должны заниматься все уважающие себя обезьяны, питаются в основном листьями! У них и ЖКТ для этого приспособлен, так что работники зоопарка запасли для них березовые веники — часть заморозили, а часть засушили.

А еще у колобусов на кисти не пять пальцев, а только четыре: самый важный — большой — отсутствует. И это не мешает им жить на деревьях и скакать по ним, ловко перебирая руками. Так что когда колобусы займут свой большой вольер, посетители увидят что-то действительно необычное.

В бахчисарайский зоопарк специально купили разнополую пару, чтобы королевские колобусы вели максимально полноценную жизнь.

флора и фауна