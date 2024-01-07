В бахчисарайском зоопарке поселилась пара королевских колобусов

А вид у них действительно экзотический. Колобусы- это не те обезьянки, с которыми предлагали сняться крымские фотографы, пока их не вполне этичный бизнес не прикрыли. Это что-то невероятное, покрытое черной шерстью с белой опушкой. Эта шерсть позволяет колобусам переносить серьезные перепады температуры у себя на родине (они живут в африканских дождливых лесах, в том числе в горных), но в бахчисарайском зоопарке им на всяких случай поддерживают температуру +25 градусов.