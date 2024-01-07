Выход из метро на Московский вокзал временно ограничат

По утрам в понедельник-четверг (с 8:00 до 9:30) вестибюль будет работать только на выход, по вечерам его закроют полностью (с 17:00 до 19:30). В пятницу утром и вечером будет работать только на выход (с 8:00 до 9:30 и с 17:30 до 20:00). Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.