Новый фейк о выплатах по программе «Нацфонд — детям» распространяют в Казахстане

Для этого родителям или законным представителям нужно получить документ, удостоверяющий личность ребенка, в том числе ИИН (если это по каким-то причинам еще не сделано). И проверить наличие сведений в своем личном кабинете на веб-портале «электронного правительства» в разделе «Сведения о детях».