Что такое современные «флэты» и чем они опасны

Чтобы убедиться, что внучка проводит время в окружении новых друзей без алкоголя и наркотиков, вам следует установить с ней доверительные отношения. Узнайте имена друзей, с которыми ребенок отдыхает, запишите номера их мобильных телефонов. Договоритесь с внучкой, в какое время она должна выйти с вами на связь, и сразу определите формат общения (лучше всего остановиться на видеозвонке, который позволит вам визуально оценить состояние юной родственницы и ее друзей, атмосферу «флэта»). Обязательно напомните внучке, как правильно расставлять и отстаивать личные границы, а также о том, что нельзя оставлять личные вещи без присмотра.