Что такое современные «флэты» и чем они опасны

— «Флэтами» называют молодежные вечеринки в квартире без присутствия родителей — то, что раньше именовали квартирниками, — объясняет Андрей Королев. — Участниками таких вечеринок могут быть как давние друзья, так и незнакомцы, которых приглашают через социальные сети.
Главная опасность в том, что чаще всего подобный отдых сопровождается употреблением алкоголя или даже наркосодержащих веществ. А ведь нередко гости «квартирника» являются несовершеннолетними, некоторым нет даже 16 лет.
За негативными примерами далеко ходить не нужно — подростки в состоянии опьянения сами выкладывают в интернет видеоотчеты о времяпрепровождении на очередной вписке. На утро детям становится стыдно за свое поведение и снятые кадры, но слишком поздно: слитые в Сеть ролики мгновенно попадают в поле зрения милиции и становятся поводом для проведения проверки в отношении каждого из участников «флэта».
В ряде случаев «вечеринки» завершаются обращением к медикам: минувшим летом четыре минчанки 12−13 лет купили бутылку водки и распили ее на квартире. В итоге трех несовершеннолетних доставили в реанимацию, а одна пыталась выпрыгнуть из окна. Это увидел прохожий, он вызвал наряд милиции, который своевременно оказал помощь ребенку.
Чтобы убедиться, что внучка проводит время в окружении новых друзей без алкоголя и наркотиков, вам следует установить с ней доверительные отношения. Узнайте имена друзей, с которыми ребенок отдыхает, запишите номера их мобильных телефонов. Договоритесь с внучкой, в какое время она должна выйти с вами на связь, и сразу определите формат общения (лучше всего остановиться на видеозвонке, который позволит вам визуально оценить состояние юной родственницы и ее друзей, атмосферу «флэта»). Обязательно напомните внучке, как правильно расставлять и отстаивать личные границы, а также о том, что нельзя оставлять личные вещи без присмотра.
Кроме того, имеет значение, сколько лет вашей внучке. Подросткам до 16 лет запрещено находиться одним вне дома после 23:00. А за невыполнение родителями обязанностей по сопровождению несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет в период с 23:00 до 6:00 вне жилища предусмотрено наложение штрафа в размере до двух базовых величин (ч. 2 ст. 10.3 КоАП Республики Беларусь).
Если перед серьезным разговором чувствуете неловкость, обратитесь за помощью к участковому инспектору или инспектору ИДН.
Напоминаем: в столице участковые инспекторы милиции по средам с 17:00 до 20:00 ведут прием граждан в общественных пунктах охраны правопорядка. Все желающие могут обратиться к правоохранителям по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел.