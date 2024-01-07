У жителей Волжского в Волгоградской области изымают дачи на берегу Ахтубы

Сразу 60 земельных участков вместе с расположенной на них недвижимостью в СНП «Садовод 2014» намерены изъять в пользу города чиновники Волжского. Мэрия города-спутника на своем официальном сайте опубликовала постановление, в котором указан весь перечень кадастровых номеров участков, которые попадают под изъятие. Все они расположены на улице Набережной в Волжском, в садовом некоммерческом партнерстве «Садовод 2014» и мешают строительству транспортно-пересадочного узла, следует из документа.