У жителей Волжского в Волгоградской области изымают дачи на берегу Ахтубы

Сразу 60 земельных участков вместе с расположенной на них недвижимостью в СНП «Садовод 2014» намерены изъять в пользу города чиновники Волжского. Мэрия города-спутника на своем официальном сайте опубликовала постановление, в котором указан весь перечень кадастровых номеров участков, которые попадают под изъятие. Все они расположены на улице Набережной в Волжском, в садовом некоммерческом партнерстве «Садовод 2014» и мешают строительству транспортно-пересадочного узла, следует из документа.
Также земля необходима для расширения спортивного кластера на берегу Ахтубы, который назвали «Зеленая волна». Огромная территория включает в себя старый стадион Логинова, бассейн, футбольный манеж, футбольные поля, теннисные корты, центр единоборств. Областные власти планируют расширять кластер, строить там гостиницы, административные корпуса, новые спортивные объекты.
Изъятие земли и зданий для муниципальных нужд — это законно, и чиновники ссылаются на статью 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации. Граждане, которых коснется эта процедура, должны обратиться в Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации Волжского на проспекте Ленина, 19.