Как сбросить лишние килограммы после новогодних праздников? Советы диетолога

Что касается режима сна — он играет одну из важнейших ролей в процессе похудения. Если человек не высыпается, то уровень кортизола не снижается и организм требует утром сладких и калорийных продуктов. Как отметила диетолог, помочь наладить режим сна могут смузи из кисломолочных продуктов с вишней или черешней и бананом.