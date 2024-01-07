Как сбросить лишние килограммы после новогодних праздников? Советы диетолога

Упор на белок и клетчатку
Специалист советует включить в рацион больше продуктов, богатых белком и клетчаткой, чтобы насытить организм правильной пищей и помочь ему вернуться к здоровому питанию. Подойдут некрахмалистые овощи, куриная грудка, индейка, горох и хумус. Также будут полезны яйца и нежирные сыры.
От тяги к сладкому спасут морепродукты, какао и финики — в них содержится много хрома, который помогает энергии быстрее проникать в клетки.
Помимо этого, снизить аппетит может кусочек черного шоколада. Если съесть его после правильного приема пищи, например салата с руколой и некрахмалистыми овощами, кусочком нежирного мяса.
Водный баланс и здоровый сон
Эксперт подчеркнула, что необходимо пить много воды даже зимой, ведь отопительные приборы и праздничная еда сильно обезвоживают организм. Кроме того, можно перепутать жажду с голодом и съесть лишнее.
Что касается режима сна — он играет одну из важнейших ролей в процессе похудения. Если человек не высыпается, то уровень кортизола не снижается и организм требует утром сладких и калорийных продуктов. Как отметила диетолог, помочь наладить режим сна могут смузи из кисломолочных продуктов с вишней или черешней и бананом.
Нельзя голодать
По мнению Е. Соломатиной, не стоит выбирать голодание в качестве способа похудения. Ежедневный рацион должен состоять из трех полноценных приемов пищи и при желании двух перекусов. Диетолог советует не пропускать завтрак и делать его здоровым. К примеру, приготовить омлет с овощами или запеченные творожные сырники.
— Рекомендую сократить продукты с высоким гликемическим индексом даже в первой половине дня — это сладости и продукты из белой муки, — отметила Е. Соломатина.
Выводу лишней жидкости из организма способствуют томатный сок и курага, в которых содержится много калия.
Позитивные эмоции
В заключение Е. Соломатина посоветовала заниматься любимыми хобби и спортом, побольше гулять на свежем воздухе.