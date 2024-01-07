На следующей неделе в Беларусь вернется оттепель

В среду, 10 января, в Беларусь придут более теплые воздушные массы из Западной Европы. Синоптики прогнозируют кратковременный снег, местами ночью и утром слабый туман. Ветер все такой же умеренной, временами порывистый. Температурный фон начнет смещаться в сторону нуля, однако на севере и северо-востоке все еще будет «минус».