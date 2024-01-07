На следующей неделе в Беларусь вернется оттепель

МИНСК, 7 янв — Sputnik. Беларусь в ближайшие дни будет находиться под влиянием холодного антициклона, который укрепит морозную погоду, установившуюся в республике, сообщили синоптики.
В Белгидромете уже предупредили о сильных морозах на севере республики, где столбик термометра опустится до тридцатиградусной отметки ниже нуля. Из-за этого на 8 января объявлен оранжевый уровень опасности.
В понедельник в Беларуси будет без осадков, среднесуточная температура воздуха — от −10 до −15°C. Во вторник, 9 января, ожидается небольшой снег по северо-востоку страны (Витебская и Могилевская области), влажность — в районе 90%. Ветер умеренный, прохладный. Морозы ослабнут: днем −5°C, ночью — минус 7.
В среду, 10 января, в Беларусь придут более теплые воздушные массы из Западной Европы. Синоптики прогнозируют кратковременный снег, местами ночью и утром слабый туман. Ветер все такой же умеренной, временами порывистый. Температурный фон начнет смещаться в сторону нуля, однако на севере и северо-востоке все еще будет «минус».
В четверг, 11 января, ожидается уже небольшой «плюс» — до 3 градусов выше нуля. Влажность до 90%, возможны осадки в виде снега различной интенсивности.
Оттепель, однако, будет недолгой: в пятницу, 12 января, температура вновь станет морозной — от −10°C по юго-западу до −18°C по северо-востоку.
В следующие выходные, на старый Новый год