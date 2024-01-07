Какой сегодня праздник в мире и Казахстане: 8 января

В большинстве стран женский день выпадает на восьмое марта, а в Греции — на восьмое января, и называется этот праздник Гинайкратия. Если мы поинтересуемся происхождением этого греческого праздника, мы узнаем, что оно имеет немного другой смысл, чем просто празднование женской половины. В этот знаменательный день женщины с мужчинами обмениваются своими семейными обязанностями и правами. Женщин освобождают от семейных забот, и они проводят свой праздник, как считают нужным.