Какой сегодня праздник в мире и Казахстане: 8 января

Что интересного произошло 8 января
В Греции сегодня отмечают Гинайкратию, греческий фестиваль женщин.
В большинстве стран женский день выпадает на восьмое марта, а в Греции — на восьмое января, и называется этот праздник Гинайкратия. Если мы поинтересуемся происхождением этого греческого праздника, мы узнаем, что оно имеет немного другой смысл, чем просто празднование женской половины. В этот знаменательный день женщины с мужчинами обмениваются своими семейными обязанностями и правами. Женщин освобождают от семейных забот, и они проводят свой праздник, как считают нужным.
Также сегодня День компьютерного набора. Этот праздник впервые проводился в Малайзии в 2011 году, учрежден в честь малазийского конкурса по скоростному набору текста. С инициативой выступила Team TAC (Type Auto Corrector) — группа молодых профессионалов, разработавших программу SecondKey, которая предназначена для автоматического исправления опечаток.
А еще сегодня — День Содружества на Северных Марианских островах. Праздник посвящается годовщине получения островами статуса не инкорпорированной организованной территории, свободно ассоциированной с США.
Исторические события 8 января в мире
- 1851-й — получено физическое доказательство вращения Земли вокруг своей оси;
- 1861-й — вышел в свет первый номер журнала «Вокруг света»;
- 1957-й — Бобби Фишер в возрасте 14 лет стал чемпионом США по шахматам;
- 2010-й — в столице Сальвадора, после почти полувекового перерыва, открылось посольство Кубы.
Исторические события 8 января в Казахстане
1992-й — в Жезказгане торжественно открыт Дворец школьников имени первого казахстанского космонавта Токтара Аубакирова;
2014-й — в Актау впервые открылась выставка технороботов из частной коллекции Алматы.
Дни рождения знаменитостей 8 января в мире
В 1910 году родилась Галина Уланова — советская артистка балета, балетмейстер и педагог. Народная артистка СССР (1951). Самая титулованная балерина за всю историю отечественного балета. Одна из величайших балерин XX столетия;
в 1912 году родился Ярослав Смеляков — русский советский поэт и переводчик, литературный критик. Лауреат Государственной премии СССР (1967);
в 1920 году родился Дуглас Уилмер — британский актер, знаменитый исполнитель роли Шерлока Холмса;
в 1935 году родился Элвис Пресли — американский певец и актер, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века. В Америке Пресли прозвали «королем рок-н-ролла».
Кто родился 8 января в Казахстане
В 1966 году родился Жандарбек Жанзаков — вице-адмирал, главнокомандующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Республики Казахстан;
в 1969 году родился Канат Бозумбаев — министр энергетики Республики Казахстан.
8 января в православном календаре
Сегодня отмечается народный праздник — Бабьи каши. Православные верующие сегодня празднуют Собор Пресвятой Богородицы.
Лунный календарь
3−4-й лунный день, растущая Луна в знаке Водолей. Сегодня стоит быть более рассудительными и осторожными, будьте уступчивыми к отрицательным моментам со стороны посторонних и простите своих недоброжелателей — вам принесет это только удачу.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Константин, Александр, Дмитрий, Василий, Николай, Давид, Мария, Иосиф, Михаил и Леонид.