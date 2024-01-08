Что можно и нельзя делать в Собор Пресвятой Богородицы 8 января, который называют Бабьи каши

Православная церковь 8 января отмечает Собор Пресвятой Богородицы. В народе празднуют Бабьи каши. Все дело в том, что в указанную дату чествовали повитух.
Что нельзя делать 8 января
Запрещено отказывать в чем-либо беременным, так как можно на себя навлечь неприятности. Не рекомендуется работать. Не следует выносить из дома хлам, а также разбившуюся посуду. Согласно приметам, в семье может случится беда. Нельзя показывать новорожденного младенца чужим людям.
Что можно делать 8 января
По традиции, 8 января почитали повитух. Кроме того, было принято поднимать маленьких детей на руки, чтобы они были здоровыми. А еще 8 января всегда готовили различные каши. Они, к слову, в этот день были главным блюдом на столе.
Согласно приметам, на скорое потепление указывает пение зябликов. В том случае, если после заката небо красное, то ожидается похолодание. Северный ветер предупреждает про мороз. Мороз и вьюга 8 января говорят про холодное лето.