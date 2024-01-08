Синоптики рассказали, какая погода ждет приморцев во вторую неделю 2024 года

Сегодня погоду в Приморье определяет определяет поле повышенного атмосферного давления. Осадков в крае не ожидается. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, на побережье местами сильный. Температура воздуха −6…-18°C, однако в утренние часы она может опуститься до −26°C, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.