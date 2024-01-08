Синоптики рассказали, какая погода ждет приморцев во вторую неделю 2024 года

Сегодня погоду в Приморье определяет определяет поле повышенного атмосферного давления. Осадков в крае не ожидается. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, на побережье местами сильный. Температура воздуха −6…-18°C, однако в утренние часы она может опуститься до −26°C, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.
Сегодня, 8 января, во Владивостоке переменная облачность. Преимущественно без осадков. В городе ожидается ветер — северо-западный со скоростью 5−7 м/с, вечером южный умеренный до сильного со скоростью 9−15 м/с. В утренние часы температура воздуха может опуститься до −16…-18°C, днем же воздух прогреется до днём −7…-9°C.
В Находке осадков не ожидается, переменная облачность. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 3−8 м/с. Днем воздух прогреется до −6…-8°C, а в утренние часы температура достигнет отметки −16…-18°C.
Во вторник, 9 января, усилится ветер, днем чуть теплее −5…-7 °C. Но 10 января похолодание продолжится. Ночью на северо-востоке температуры будут доходить до −33 °C. Днем в центральных районах −11…-16 °C, во Владивостоке теплее: −7…-9 °C.