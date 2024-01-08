OTYKEN покоряет мир. Как музыканты из сибирской глуши на саммит ООН попали

Красноярские музыканты OTYKEN прогремели на весь мир — в 2023 году они выступили на саммите ООН в Дубае. А годом раньше получили отметку престижной премии Грэмми.
Теперь их — людей, родившихся в сибирских деревнях, знают не только в России, но и в США, Японии и во многих других странах. Какой путь прошли сибирские музыканты и как этнопроект из Красноярска стал любимым во всём мире — в материале krsk.aif.ru.
«Что здесь делают русские музыканты?»
Конец года музыканты OTYKEN встретили в Объединённых Арабских Эмиратах, куда их пригласили выступать в рамках международного саммита ООН по проблемам экологии. В 2023 году он проходил в Выставочном центре в Дубае.
Российская делегация смогла организовать выступление коллектива. Это беспрецедентное событие, потому что раньше на официальных мероприятиях ООН живая музыка не звучала. Артисты, если и выступали, то только с речами в качестве послов доброй воли или снимали клипы в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. OTYKEN и здесь смогли показать свою исключительность.
Целую неделю, пока продолжалась конференция, коллектив ежедневно играл на главной площадке. Зрителей было немного — каждый раз не более 100 человек, участники заседаний. Музыканты исполняли песни между выступлениями спикеров. «Мы тихонечко играли в определённое время от российской делегации. Песню исполнили, ушли в гримёрку. И так целую неделю», — делятся исполнители.
Основатель группы, продюсер Андрей Медонос отмечает, что не все рады были увидеть музыкантов на площадке ООН. Раздавались недовольные жалобы на английском языке: «Что здесь делают музыканты, тем более русские? Кто их пригласил петь? Здесь же ничего не приспособлено. Но большинство отнеслись к нам хорошо».
Впервые поехали за границу
Выступления отнимали не так много времени и у музыкантов была возможность насладиться морем, пляжем, песком. И это посреди сибирской зимы! Особенно счастливы были участницы коллектива — девушки, для которых путешествие за пределы России стало первым в жизни. Все они родом из сибирских деревень. Они привыкли к холодам, морозам, а тут — жара и песок зимой.
То, что особенно поразило сибирских музыкантов в Дубае — масштабность города, а ещё невероятная вежливость местных жителей. «У них в культ возведена культура. Когда по дорогам едешь, видишь, как они уступают друг другу. Они не кричат из машин. Как-то спокойно на всё реагируют. У нас, по-моему, более горячие люди», — отмечают участники группы.
Также им очень польстил тёплый приём и то, как они приглянулись местным. Продюсер даже сказал, что коллективу предложили дать несколько больших концертов в Дубае, но им пришлось отказаться из-за мероприятия, на котором их уже ждали в Москве.
Как российской делегации удалось провести коллектив выступать на конференции ООН, участники группы держат в тайне. Они очень благодарны всем, кто участвовал в этом событии. «Для нас это большая честь. Удивительно и ценно, что нас заметили. Ведь в России много талантливых музыкантов», — подчёркивают они.
Анонимность не анонимна
О музыкантах OTYKEN ходит много разных слухов. Костяк коллектива — девушки, выступающие под псевдонимами, а также парень, поражающий своим горловым пением. Настоящие имена музыкантов держат в тайне. И для этого есть причины. Как говорит основатель группы, это его решение, принятое осознанно. Участники группы — простые люди из самых глухих сибирских деревень. Они всю жизнь прожили в отдалённых местах, их соседи — обычные люди, которые не хотят, чтобы их тихий привычный уклад кто-то нарушал.
«Но даже так настоящие имена участников от фанатов не утаишь, — сетует Андрей. — Они нередко наведываются в места, где живут музыканты, их родные, друзья. Устраивают там целые палаточные городки. Да даже рядом с моей пасекой устраивают подобие “Нашествия” (название рок-фестиваля — прим. автора) — кричат, свистят, хлопают в ладоши, гремят кастрюлями, жгут костры. Местным такое, естественно, не всегда нравится. Не представляю, что было бы раскрой мы все имена.
Есть и ещё одна причина, весьма неприятная. Это действия недоброжелателей. От лица участниц периодически создаются фейковые страницы в соцсетях. Приходится тратить время и нервы на то, что их блокировать, удалять".
«Люди простые, не избалованные»
Иногда состав OTYKEN меняется. Попасть в коллектив — большая честь, поскольку желающих много.
«Коллективу нужно быть постоянно в тонусе, деятельность нельзя приостанавливать. Поэтому, если кто-нибудь из коллектива выходит замуж и решает заниматься только семьёй, нужно искать других участников. Совсем недавно у нас появилась новенькая — на бас гитаре играет. 22 декабря мы выступили в качестве хедлайнеров на одном из крупнейших азиатских музыкальных фестивалей HOZO Music Festival в Хошимине (это Вьетнам). На фестивале собрались более 50 тысяч зрителей. И этот концерт стал первым большим выступлением нашей новой участницы», — отметил Андрей Медонос.
Все музыканты, несмотря на популярность коллектива по всему свету — люди простые, не избалованные. Им в принципе чужда «звёздность». Для них главное — творчество, желание играть, развиваться, совершенствоваться в музыке. Тем более профессиональных музыкантов среди них почти нет — все самоучки. Но учатся быстро.
Любопытно, что в группе действуют определенные правила. К примеру, специальный человек следит за тем, чтобы никто в коллективе не матерился. За каждое бранное слово — штраф…
Правильно собранная мозаика
OTYKEN среди многих подобных коллективов выделяется своей музыкой, яркой и запоминающейся. Жанр, в котором играют музыканты — своего рода этно-поп, сочетание этнической музыки с популярной. Через своё творчество они делают народные мотивы доступнее для массового слушателя.
Все песни группы пишет Андрей Медонос. Музыка, аранжировки, каждый инструмент, сведение — всё на нём. Это не фольклор в чистом виде. Некоторые за это критикуют группу, говоря, что это «не народная музыка». В группе говорят, что им хочется чего-то более масштабного и глубокого, поэтому простых песен о любви они не поют. Им ближе философские, исторические темы.
Коллектив известен не только своей музыкой, но и костюмами, выступлениями. Каждый концерт у них — шоу: несинхронизированные движения, необычные костюмы с элементами стилизации под народную традицию — фэнтезийный, сказочный стиль. Всё это и создаёт тот пленительный и завораживающий образ, выделяющий группу и привлекающий к ней внимание.
Кстати, группа намеренно отказалась от гитар. Ритм-гитара, соло-гитара, по словам основателя, изживают себя. Да и нет гениев, которые могли бы на них играть так, чтобы это в наше время зашло по всему миру. А для этого, считает продюсер, нужно быть всё-таки гением.
Запишут музыку к фильму
Творчество группы получило признание не только среди слушателей и фанатов, но и среди других музыкантов. С коллективом уже сотрудничают некоторые известные продюсеры и диджеи, создавая свои версии их композиций. В работе — коллаборация с всемирно известным французским музыкантом.
Музыку OTYKEN можно услышать в некоторых сериалах. Впереди — голливудские проекты, один из которых — фильм в жанре постапокалипсис. В 2024 году коллектив займётся написанием музыки к японскому историческому фильму известного режиссёра. Летом японские кинематографисты собираются приехать в Сибирь, чтобы снять вместе с группой клип в рамках фильма.
В следующем году про OTYKEN планируют снять два документальных фильма. Один получасовой будет производства BBC, другой хотят создать кинематографисты из Японии — авторы желают увидеть закулисную жизнь коллектива и то, как они записывают музыку.