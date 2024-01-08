OTYKEN покоряет мир. Как музыканты из сибирской глуши на саммит ООН попали

«Коллективу нужно быть постоянно в тонусе, деятельность нельзя приостанавливать. Поэтому, если кто-нибудь из коллектива выходит замуж и решает заниматься только семьёй, нужно искать других участников. Совсем недавно у нас появилась новенькая — на бас гитаре играет. 22 декабря мы выступили в качестве хедлайнеров на одном из крупнейших азиатских музыкальных фестивалей HOZO Music Festival в Хошимине (это Вьетнам). На фестивале собрались более 50 тысяч зрителей. И этот концерт стал первым большим выступлением нашей новой участницы», — отметил Андрей Медонос.