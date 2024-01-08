Как помочь сердцу физической нагрузкой?

Сидя на стуле, спина прямая. Заведите левую руку под стол и прижмите ладонью к столешнице, а правую положите на стол ладонью вниз. Ладони должны располагаться на ширине плеч друг от друга. Одновременно и равномерно давите на стол обеими руками, держите так 5−10 секунд и расслабляйте.