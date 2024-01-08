От −5 до −20 градусов. Стало известно, какой будет погода в Иркутске на неделю с 8 по 14 января

В областном центре 8 января ожидается днем юго-восточный ветер до 4−9 м/с, а столбики уличных термометров в понедельник покажут −9…-11. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Да, на календаре уже действительно восьмой день 2024 года, а это значит, что многие завтра, 9 января, выходят на работу и прогноз от метеорологов на ближайшие семь дней придется кстати. Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 8 по 14 января.
Погода в Иркутске на неделю с 8 по 14 января
С понедельником на этой неделе уже разобрались. Вполне комфортные условия для катания на коньках (в городе залито порядка 30 катков) или с горок. Можно успеть в последний выходной отдохнуть на свежем воздухе. А чего же ждать во вторник? Ждать нужно подарка от небесной канцелярии. Погода в первый рабочий день нового года обещает быть просто отличной, конечно, по меркам января. Утром, когда горожане поедут на работу, температура воздуха составит −12 градусов, а днем потеплеет до −5. Будет облачно и без осадков. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра России.
— В среду в Иркутске небольшой кратковременный снег, — говорят метеорологи. — Осадки начнутся еще в ночь на 10 января. Выпадет до 1.4 миллиметра. Ночью 10 числа −14, а днем −8.
В ночь на четверг в городе «ударят» небольшие морозы, показания на термометрах опустятся до −20 градусов, утро 11 января также предстоит морозное, а вот днем потеплеет до −8. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, ветер до 5 м/с с юго-востока.
Ночь пятницы уже не будет такой морозной. Гидрометцентр России прогнозирует температуру воздуха до −13 градусов, днем 12 января −6 и временами небольшой снег.
Погода в Иркутске на неделю с 8 по 14 января: прогноз на выходные
Ночью в субботу в Иркутске ожидается до −19, пойдет снег. По данным специалистов, вероятность осадков 75%, выпадет до 1.6 миллиметров. Днем 13 января снежинки не станут падать с неба, а воздух прогреется до −13.
В ночь на 14 число в столице Приангарья, как сообщает портал «Гисметео», похолодает до −18 градусов, а днем в воскресенье иркутян ждет безоблачная погода и температура воздуха до −14. По сибирским меркам, выходные станут достаточно теплыми.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 8 по 14 января 2024. Кстати, если вы в этом году ставили дома настоящую елку, то не торопитесь нести ее после праздников на помойку, ведь деревце вполне может еще принести пользу. Ели собирают в этот раз два иркутских зоопарка. Хвоя, по рассказам зоологов, является отличной витаминной добавкой для зверей. Куда можно сдать елку — читайте здесь.