От −5 до −20 градусов. Стало известно, какой будет погода в Иркутске на неделю с 8 по 14 января

С понедельником на этой неделе уже разобрались. Вполне комфортные условия для катания на коньках (в городе залито порядка 30 катков) или с горок. Можно успеть в последний выходной отдохнуть на свежем воздухе. А чего же ждать во вторник? Ждать нужно подарка от небесной канцелярии. Погода в первый рабочий день нового года обещает быть просто отличной, конечно, по меркам января. Утром, когда горожане поедут на работу, температура воздуха составит −12 градусов, а днем потеплеет до −5. Будет облачно и без осадков. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра России.