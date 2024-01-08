В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение

Жителей Новосибирской области предупредили об ухудшении погодных условий. По данным Западно-Сибирского УГМС, 8 и 9 января в регионе ожидается мокрый снег, гололёд, метели и усиление ветра до 23 м/с, местами порывы до 25. На дорогах возможны снежные заносы.
При этом, если в понедельник в регионе потеплеет до 0 градусов, то во вторник снова похолодает до −23 ночью и −14 днём.
В региональном управлении МЧС предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера, связанных с повреждением линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закреплённых конструкций, а также срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб и увеличением количества ДТП.
Обо всех происшествиях жителей региона просят сообщать по телефонам 112 и 101.