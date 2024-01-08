В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение

В региональном управлении МЧС предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера, связанных с повреждением линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закреплённых конструкций, а также срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб и увеличением количества ДТП.