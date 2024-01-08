После ледового шоу Плющенко кемеровчанин сделал предложение своей девушке

«Два сердца решили соединиться воедино. Мы едва сдерживали эмоции, когда увидели это трогательное событие. Любовь не знает границ! Мы счастливы, потому что могли стать свидетелями такого замечательного момента. Это подтверждает, что в сказке и в жизни всегда побеждает любовь», — пишут сотрудники. По ссылке можно посмотреть видео.