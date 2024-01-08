После ледового шоу Плющенко кемеровчанин сделал предложение своей девушке

После ледового шоу Евгения Плющенко «Снегурочка» кемеровчанин сделал предложение своей девушке. Об этом сообщает пресс-служба Ледового дворца «Кузбасс».
«Два сердца решили соединиться воедино. Мы едва сдерживали эмоции, когда увидели это трогательное событие. Любовь не знает границ! Мы счастливы, потому что могли стать свидетелями такого замечательного момента. Это подтверждает, что в сказке и в жизни всегда побеждает любовь», — пишут сотрудники. По ссылке можно посмотреть видео.
Кемеровчанам и гостям города до конца сегодняшнего дня шесть раз покажут новогоднюю сказку от российского фигуриста, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и его жены, продюсера Яны Рудковской. В ней участвуют лучшие спортсмены, в том числе сын Плющенко, 10-летний Александр.
Мы рассказывали, что летом прошлого года в Кемерове открылась академия фигурного катания «Ангелы Плющенко». Попасть в неё не так-то просто, но есть льготные места.