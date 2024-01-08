Бродит в поисках своей жертвы: жители Ванино напуганы из-за тигра, гуляющего по поселку

Жители Ванино напуганы: в поселке объявился тигр, который уже три дня оставляет следы в разных районах населенного пункта. По сообщениям из соцсетей, следы хищника сначала заметили в районе ж/д моста через реку Мучке. Позже отпечатки лап на снегу нашли у ГСК-3, а потом и у ГСК-2.