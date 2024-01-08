В Иркутской области приняли в эксплуатацию теплоход «Александр Оглоблин»

С начала действия проекта в 2012 году, было построено 97 кораблей. Среди них 64 обстановочных судна, три танкера-бункеровщика, два эко-судна, шесть дноуглубительных снарядов, 21 промерное судно и один танкер-бункеровщик-экологической судно.