В Иркутской области приняли в эксплуатацию теплоход «Александр Оглоблин»

Теплоход, названный в честь Героя Социалистического труда Александра Оглоблина, приняли в эксплуатацию в Иркутской области. Известно, что он был построен в рамках мероприятия «Обновление обслуживающего флота» проекта «Внутренние водные пути» госпрограммы «Развитие транспортной системы». Об этом сообщает ФКУ «Речводпуть».
— Этот проект носит название 3052. Он построен в Горьковском центральном конструкторском бюро речного флота. Теплоход будет находиться в распоряжении администрации Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей, — говорят в учреждении.
С начала действия проекта в 2012 году, было построено 97 кораблей. Среди них 64 обстановочных судна, три танкера-бункеровщика, два эко-судна, шесть дноуглубительных снарядов, 21 промерное судно и один танкер-бункеровщик-экологической судно.