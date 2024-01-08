Цены на бензин в Хабаровском крае поползли вверх после Нового года

Хабаровский край не станет исключением и почувствует подорожание акцизов. С 1 января 2024 год ожидается увеличение на пять процентов. Как результат, ожидается повышение цен на бензин. Прогноз, похоже, уже начинает сбываться в Комсомольске-на-Амуре, где замечен рост цен на топливо. Так, бензин марки АИ-92 повысился до 52,90 рубля за литр, АИ-95 — до 55,20 рубля, АИ-100 — 70 рублей вместо 69,05 рублей, дизельное топливо подорожало с 67 рублей до 67,95 рубля за литр. Информация об этом появилась в соцсети и стала одним из обсуждаемых инфоповодов.
Ранее в УФАС по Хабаровскому краю заявляли, что снижения стоимости нефтепродуктов удалось добиться в отношении компаний ООО «Флагман» и ООО «АЗС Трансбункер Ванино» и на 30 АЗС региона. С 12 октября топливо подешевело в Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Солнечном, Ульчском, Николаевском, Нанайском районах и районе имени Полины Осипенко. Со своей стороны сотрудники ведомства проверяют обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз и другие составляющие для потребителей, изучают цепочку формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю.
Согласно данным «Хабаровскстат», за последние шесть месяцев 2023 года в регионе отмечается стабильный рост стоимости топлива. В июле литр бензина марки АИ-92 стоил 51,56 рубля, марки АИ-95 — 53,82 рубля, марки АИ-98 и выше — 59,83 рубля, дизельное топливо стоило 64,59 рубля за литр. Отмечалось небольшое снижение цены за литр бензина марки АИ-92 в октябре и ноябре 2023 года. В целом динамика цен на бензин в регионе выглядит так: