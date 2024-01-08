Цены на бензин в Хабаровском крае поползли вверх после Нового года

Хабаровский край не станет исключением и почувствует подорожание акцизов. С 1 января 2024 год ожидается увеличение на пять процентов. Как результат, ожидается повышение цен на бензин. Прогноз, похоже, уже начинает сбываться в Комсомольске-на-Амуре, где замечен рост цен на топливо. Так, бензин марки АИ-92 повысился до 52,90 рубля за литр, АИ-95 — до 55,20 рубля, АИ-100 — 70 рублей вместо 69,05 рублей, дизельное топливо подорожало с 67 рублей до 67,95 рубля за литр. Информация об этом появилась в соцсети и стала одним из обсуждаемых инфоповодов.