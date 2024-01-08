Как не заразиться гриппом, когда вокруг все болеют, рассказала алматинский врач

«Грипп — это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом гриппа. Он передается от человека к человеку через капли воздуха, которые образуются при кашле, чихании или разговоре. Кроме того, вирус гриппа может передаваться через контакт с загрязненными поверхностями. В связи с этим, когда вокруг все болеют, особенно важно соблюдать меры предосторожности, чтобы минимизировать риск заражения», — отметила врач.
Айша Бегим рассказала, как не заразиться гриппом:
- мойте чаще руки: регулярное мытье рук теплой водой и мылом поможет убить вирусы, которые могут находиться на вашей коже;
- избегайте близкого контакта с больными: попросите больных носить маску и избегайте общения с ними в тесных помещениях;
- используйте средства индивидуальной защиты: ношение масок и использование антисептических средств для рук может помочь предотвратить заражение;
- поддерживайте свой иммунитет: регулярные физические упражнения, здоровое питание, достаточный сон и употребление витаминов помогут укрепить ваш иммунитет и уменьшить вероятность заражения;
- проветривайте помещение: частая проветривание поможет уменьшить концентрацию вирусов в воздухе;
- избегайте прикосновений к лицу: попадание вируса гриппа через слизистые оболочки глаз, носа и рта является одним из основных способов заражения.
По словам специалиста, следуя этим рекомендациям, можно снизить риск заражения гриппом, даже если вокруг все болеют. Она напомнила, что профилактика и предосторожность — основные инструменты для защиты от гриппа и других респираторных инфекций.