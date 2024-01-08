Как не заразиться гриппом, когда вокруг все болеют, рассказала алматинский врач

«Грипп — это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом гриппа. Он передается от человека к человеку через капли воздуха, которые образуются при кашле, чихании или разговоре. Кроме того, вирус гриппа может передаваться через контакт с загрязненными поверхностями. В связи с этим, когда вокруг все болеют, особенно важно соблюдать меры предосторожности, чтобы минимизировать риск заражения», — отметила врач.