Будьте осторожнее: следы тигра вблизи Партизанска напугали местных жителей

Напомним, что 6 января амурского тигра снова заметили в селе Чугуевка, тогда животное прогулялось совсем рядом с деревней — в 300 метрах от населённого пункта. А за 2023 год в селе Яконовка тигр растерзал трех лошадей — двух в феврале и одну в ноябре. Кроме того, в декабре тигр загрыз годовалого жеребёнка неподалёку от села Хмельницкое в Партизанском районе. От жителей сельской местности поступало множество сообщений о нападении тигров на собак. Например, в декабре хищник загрыз двух собак в Дмитриевке Черниговского района и одну в селе Тайга под Дальнегорском. Охотнадзор взял инциденты под контроль.