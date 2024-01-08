Будьте осторожнее: следы тигра вблизи Партизанска напугали местных жителей

Недалеко от Партизанского городского округа обнаружили следы тигра. Администрация муниципалитета обратилась к местным жителям с просьбой быть предельно осторожными, особенно в вечернее и ночное время, сообщает ИА PrimaMedia.
«По сообщению ЕДДС, на телефон оператора 112 поступило сообщение от жителя зверосовхоза “Тигровый” о том, что в данном районе обнаружили следы тигра. Информацию сразу же передали специалистам охотоведам для обработки и принятия соответствующих мер», — рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Напомним, что 6 января амурского тигра снова заметили в селе Чугуевка, тогда животное прогулялось совсем рядом с деревней — в 300 метрах от населённого пункта. А за 2023 год в селе Яконовка тигр растерзал трех лошадей — двух в феврале и одну в ноябре. Кроме того, в декабре тигр загрыз годовалого жеребёнка неподалёку от села Хмельницкое в Партизанском районе. От жителей сельской местности поступало множество сообщений о нападении тигров на собак. Например, в декабре хищник загрыз двух собак в Дмитриевке Черниговского района и одну в селе Тайга под Дальнегорском. Охотнадзор взял инциденты под контроль.
На данный момент, согласно данным Центра «Амурский тигр», на территории Дальнего Востока обитает не менее 750 амурских тигров, из них 590 в Приморском крае. Самой распространенной конфликтной ситуацией является нападение тигров на домашних и сельскохозяйственных животных.