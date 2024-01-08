До −29°С ожидается местами в Беларуси в понедельник

МИНСК, 8 янв — Sputnik. В понедельник утром по северу страны температура воздуха понизится до −25.. −29°С, об этом предупредили в Белгидромете.
В целом по стране ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха составит в среднем −10.. −16°С.
Из-за погодных условий синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
В МЧС предупредили, что возможны такие факторы опасности, как обморожения и переохлаждения людей, а также аварии на системах жизнеобеспечения, нарушение в работе транспорта, увеличение количества пожаров в жилом секторе и на промышленных объектах.