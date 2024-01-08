Из Приморья выдворят два десятка нелегальных мигрантов

Более 25 мигрантов выдворят из Приморья по результатам рейдов по контролю за соблюдением миграционного законодательства. По сообщению регионального УМВД, только за первую неделю наступившего года полицейские проверили 230 мест пребывания иностранных граждан.
Сотрудники подразделений по вопросам миграции выявили несколько десятков иностранцев, которые нарушили правила въезда и пребывания в России. Кроме того, в ходе проверок выяснилось, что многие мигранты работали в Приморье без обязательного разрешения на осуществление трудовой деятельности.
В ходе рейдов только за сутки во Владивостоке обнаружили двоих иностранцев, которых ранее суд постановил выдворить из России. Они должны были самостоятельно выехать из нашей страны, но не исполнили решения суда и остались в России. Теперь их выдворят принудительно. Нелегальных мигрантов поместили в специальный центр временного содержания иностранных граждан.
Миграционную политику в Приморье ужесточили в конце прошлого года. Губернатор Олег Кожемяко призвал правоохранительные органы начать тотальные проверки мест массового проживания иностранцев в регионе. Кроме того, более жёстко будут контролировать компании, которые дают работу иностранным гражданам.
Такое решение принято после того, как в Приморье резко увеличилось число правонарушений и преступлений, которые совершают иностранные граждане. Представители диаспор утверждают, что многие приезжающие в край мигранты оказались не готовы соблюдать законы страны пребывания.
Региональное управление МВД обратилось к гражданам с просьбой сообщать о фактах нарушения миграционного законодательства иностранцами. Кроме того, полицейские призывают информировать о так называемых «резиновых квартирах», владельцы которых предоставляют в массовом порядке временную регистрацию мигрантам.