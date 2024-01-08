Из Приморья выдворят два десятка нелегальных мигрантов

В ходе рейдов только за сутки во Владивостоке обнаружили двоих иностранцев, которых ранее суд постановил выдворить из России. Они должны были самостоятельно выехать из нашей страны, но не исполнили решения суда и остались в России. Теперь их выдворят принудительно. Нелегальных мигрантов поместили в специальный центр временного содержания иностранных граждан.