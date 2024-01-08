В Усть-Илимске завершилось строительство целлюлозно-картонного комбината. Его площадь составляет более 330 га. В декабре 2023 года уже выдали заключение о соответствии требованиям проектной документации. Об этом сообщили в Российской Ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности.