В Усть-Илимске завершилось строительство целлюлозно-картонного комбината. Его площадь составляет более 330 га. В декабре 2023 года уже выдали заключение о соответствии требованиям проектной документации. Об этом сообщили в Российской Ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности.
— В комбинат включены древесно-подготовительный цех, склады, конвейеры, эстакады, станция сортировки щепы, варочно-промывочный цех, цех производства картона, шлифовальный цех, здание выпарного цеха и административно-бытовой корпус, — говорят в организации.
В основном для производства картона используют хвойную и лиственную целлюлозу, которая вырабатывается из технологической щепы хвойных и лиственных пород.
Упоминается, что завод сможет обеспечить 375 человек новыми рабочими местами. В год планируется изготавливать 600 тысяч тонн готовой продукции.