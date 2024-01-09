Экономист высказался о будущем ипотечных ставок в 2024 году

Если Центральный Банк примет решение о понижении ключевой ставки, он не сможет сделать это быстро, потому ипотечные ставки так же будут опускаться постепенно. Возможно их снижение до 10 процентов к середине года. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал экономист Михаил Беляев.
«Все зависит от того, какой окажется ключевая ставка ЦБ. Как мы знаем, он весьма упорен в проведении жесткой денежно-кредитной политики, потому существует угроза, что в ближайшее время ставка будет только повышаться или, как минимум, останется на своем месте, хотя она и так немыслимо высока», — заметил Беляев.
Даже в случае принятия соответствующего решения, резкое снижение ставки, по словам собеседника «Ленты.ру», опасно: это может стать новым шоком для экономики. ЦБ сможет позволить себе только постепенное понижение по одному процентному пункту.
Большая часть населения, как отметил Беляев, может позволить себе улучшение жилищных условий только в комплекте с ипотекой.
«Население не покупает квартиры за готовые деньги, ипотекой пользуются все. Даже 10 процентов — это очень много. Приемлемой и для экономики, и для покупателей была бы ставка около 5 процентов», — заключил экономист.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что льготная ипотека не станет экзотикой благодаря адресным программам. По словам председателя регулятора, после окончания массовой программы льготной ипотеки останутся адресные, в том числе пользующаяся большой популярностью среди граждан семейная ипотека.