Экономист высказался о будущем ипотечных ставок в 2024 году

«Все зависит от того, какой окажется ключевая ставка ЦБ. Как мы знаем, он весьма упорен в проведении жесткой денежно-кредитной политики, потому существует угроза, что в ближайшее время ставка будет только повышаться или, как минимум, останется на своем месте, хотя она и так немыслимо высока», — заметил Беляев.