Дожди и туман. Синоптики рассказали, в каких регионах сегодня будут наблюдаться осадки

По данным Узгидромета, в столице дождь закончился утром. На протяжении дня будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха прогреется до 9−11 градусов тепла. Ветер западный с переходом на восточный 5−10 м/с..
Погода без осадков сегодня ожидает также Бухарскую, Кашкадарьинскую, Навоийскую и Сурхандарьинскую области. Местами в этих регионах возможен туман. Температура днем здесь прогреется от 7 до 15 градусов тепла..
Переменная облачность, утром местами дождь, возможен туман. Температура днем 7−12 градусов тепла. Такую погоду Узгидромет спрогнозировал для Андижанской, Джизакской, Наманганской, Самаркандской, Сырдарьинской, Ташкентской и Ферганской областей..
Также метеослужба сообщила о переменной облачности и осадках в горных районах республики. Временами там пройдут сильные дожди и снег. Возможен туман. До 9 января в Ташкентской и Наманганской областях будет наблюдаться лавинная опасность. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 0−5 градусов тепла.