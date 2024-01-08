Дожди и туман. Синоптики рассказали, в каких регионах сегодня будут наблюдаться осадки

Также метеослужба сообщила о переменной облачности и осадках в горных районах республики. Временами там пройдут сильные дожди и снег. Возможен туман. До 9 января в Ташкентской и Наманганской областях будет наблюдаться лавинная опасность. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 0−5 градусов тепла.