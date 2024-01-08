Семь деятелей культуры Молдовы будут получать пожизненные выплаты

Там также отметили, что выплаты за заслуги являются формой денежной поддержки из государственного бюджета, и предоставляются пожизненно за достижения выдающимся деятелям культуры, достигшим 60 лет и проживающим в Молдове. В настоящее время такое пособие получают 250 представителей различных областей искусства.