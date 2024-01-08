Семь деятелей культуры Молдовы будут получать пожизненные выплаты

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Национальная комиссия при Министерстве культуры по назначению выплат за заслуги, утвердила список из семи человек, которые будут получать пожизненное пособие от правительства.
Комиссия провела заседание в конце 2023 года, на котором из 47 кандидатов, представленных творческими союзами республики, открытым голосованием выбрала семь деятелей культуры.
В число получателей надбавок в 2023 году вошли:
- Анатол Лупу, композитор;
- Константин Москович, народный артист, исполнитель и композитор;
- Петру Хадыркэ, народный артист, актер и режиссер Национального театра им. Михая Еминеску;
- Эмиль Гажу, народный артист, актер Национального театра им. Михая Еминеску;
- Элеонора Бригальда, художник;
- Николае Спэтару, писатель;
- Георге Николаеску, реставратор.
Все они, начиная с 2024 года будут ежемесячно получать необлагаемую налогом финансовую поддержку в размере средней заработной платы в экономике, уточнили в Минкульте.
Там также отметили, что выплаты за заслуги являются формой денежной поддержки из государственного бюджета, и предоставляются пожизненно за достижения выдающимся деятелям культуры, достигшим 60 лет и проживающим в Молдове. В настоящее время такое пособие получают 250 представителей различных областей искусства.