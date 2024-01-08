Мороз и снегопады обещают в Воронежской области на первой январской рабочей неделе в 2024 году

Итак, во вторник, 9 января, в первый рабочий день нового 2024 года, в целом будет без существенных осадков. Лишь в ряде районов Воронежской области местами пройдет небольшой снег. Ветер ожидается северо-западный. Он немного усилится до 11 м/с. Ночью синоптики обещают от −16… до −21, днем от −13… до −18.