Мороз и снегопады обещают в Воронежской области на первой январской рабочей неделе в 2024 году

Первая рабочая неделя в январе 2024 года в Воронежской области обещает морозную и снежную погоду. Температура воздуха днем будет до −17… −19 градусов, ночью до −22. А к пятнице и вовсе синоптики прогнозируют сильные снегопады. Так что после праздников воронежцев призывают теплее одеваться в дорогу на работу. Актуальный прогноз дали в региональном Гидрометцентре.
Итак, во вторник, 9 января, в первый рабочий день нового 2024 года, в целом будет без существенных осадков. Лишь в ряде районов Воронежской области местами пройдет небольшой снег. Ветер ожидается северо-западный. Он немного усилится до 11 м/с. Ночью синоптики обещают от −16… до −21, днем от −13… до −18.
В среду, 10 января, пойдет обильный снегопад. Ветер усилится до 16 м/с. Ночью в регионе температурные показатели будут от −14… до −19. А вот днем резко потеплеет. На улице будет от −3… до −8 градусов.
В четверг, 11 января, обещают сильный снегопад. Усугубит картину ветер. Ночью местами по области значительно похолодает. Так, температура ночью будет колебаться от −14… до −20 градусов. Днем, наоборот, резко потеплеет. На градусниках ожидается от 0 до −5.
В пятницу, 12 января, снегопад продолжится, но интенсивность осадков спадет. Поднимется ветер до 15 м/с. На улице мороз усилится. Ночью будет от −16… до −22, днем от −10… до −17.