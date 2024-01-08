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30-градусные морозы придут в Казахстан

На западе, северо-западе, севере и в центре Казахстана синоптики, прогнозируют понижение температуры до 20−30 градусов мороза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 80% 765 мм рт. ст. +3°
Источник: Baigenews

По информации синоптиков, циклон из районов Черного моря, смещаясь с запада на восток Казахстана, обусловит сильные снегопады с метелями и осадки в разной фазе с гололёдными явлениями, а в тыл к нему будет смещаться Скандинавский антициклон, который повернёт синоптическую ситуацию в сторону кратковременного усиления морозов.

Отмечается, что по всему Казахстану ожидается сильный ветер.

«Морозы проявятся на западе, северо-западе, севере и в центре страны, где столбики термометров ночью опустятся до 20−30 градусов мороза, а на востоке ожидается до 18−23 градусов со знаком минус», — сообщили в Казгидромете.