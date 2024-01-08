В 2023 году в Самарской области появилось на свет 555 близнецов

В Управлении ЗАГС по Самарской области распространили информацию о количестве близнецов, рожденных на территории региона в 2023 году. Согласно данным ведомства, у 270 рожениц в минувшем году появились на свет двойняшки, еще у пятерых — тройняшки.
Таким образом, всего количество рожденных в Самарской области в 2023 году близнецов составило красивую цифру 555.
Количество мальчиков и девочек, появившихся на свет, оказалось почти равным — 50,1% представителей сильного пола и 49,9% — прекрасного.
Треть родившихся малышей оказались для молодых мам первенцами. А вот 27% семей стали многодетными либо обрели пополнение, уже будучи в этом статусе, — то есть родили третьего, четвертого, пятого