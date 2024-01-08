«Плавно ныряем в рабочие будни»: ростовский психолог рассказала, как после праздников настроиться на трудовую неделю

Чтобы стресс был ниже, в рабочие будни нужно «нырять» плавно. Особенно это касается режима сна. В праздники мы часто ложимся гораздо позже привычного. По этой причине психолог советует «приучать» организм к более раннему отбою и пробуждению. Лучше, конечно, за 2−3 дня до выхода на работу.