«Плавно ныряем в рабочие будни»: ростовский психолог рассказала, как после праздников настроиться на трудовую неделю

Череда праздников вот-вот неминуемо подойдет к концу. Все салаты доедены, фильмы досмотрены, а подарки подарены. Как бы больно не было признавать, но со дня на день придется перестраиваться на рабочие рельсы.
Чтобы этот переход был плавным и мягким, ростовский психолог Полина Шаповалова подготовила для читателей «КП-Ростов-на-Дону» целый список полезных советов и подсказок. Запасаемся ручками и блокнотами. Информация будет полезна каждому, будь вы фрилансер или офисный работник.
О том, как без стресса перейти на рабочий режим рассказала психолог из Ростова. Александра КАКАСЬЕВА.
ВСТАЕМ НА ПРЕЖНИЕ РЕЛЬСЫ.
— Организм после праздников испытывает определений уровень стресса. Это происходит потому, что людям вновь приходится перестраиваться на прежние рельсы. Вставать рано, по-другому питаться и включаться в работу, да еще и в усиленном режиме, поскольку в январе за меньшее количество дней нужно выполнить привычный объем работы.
Чтобы стресс был ниже, в рабочие будни нужно «нырять» плавно. Особенно это касается режима сна. В праздники мы часто ложимся гораздо позже привычного. По этой причине психолог советует «приучать» организм к более раннему отбою и пробуждению. Лучше, конечно, за 2−3 дня до выхода на работу.
ВРЕМЯ КОНТРАСТОВ.
Также эксперт уверена, что степень стресса будет зависеть и от того, нравится ли человеку его работа или нет.
— Если вы не любите дело, которым занимаетесь, то после праздников контраст «удовольствие-повинность» возрастет в разы. Конечно, лучший выход — это смена деятельности, но если сейчас такой возможности нет, то подойдут несколько полезных советов. Например, найти в работе хоть какие-то положительные моменты.
Также специалист считает, что в первые дни после праздников не стоит хвататься за все дела, нагружая организм до отказа.
— В таком случае идеально подойдет методика по матрице Эйзенхауэра. Она способствует снижению уровня стресса и грамотному распределению приоритетов. Например, чтобы не сильно устать, старайтесь делать небольшие перерывы в течение рабочего дня. Можно немного поприсядать, пройтись по офису, размять шею, особенно если работа сидячая. Также будет полезно во время перерыва посмотреть в окно, дав таким образом отдых глазам.
МЕЛОЧИ, КОТОРЫЕ РАДУЮТ.
Эксперт уверена, что самое главное в момент таких «перерывов» не сидеть в социальных сетях. Даже во время просмотра ленты наш мозг обрабатывает огромный поток информации, чтобы отделить интересное от неинтересного. Таким образом, человек не отдыхает, а еще больше загружает себя.
— Чтобы появилось желание идти на работу, напишите прямо сейчас 5−10 положительных моментов, в них пусть будет все то хорошее, что она вам дает. Это может быть зарплата, возможность улучшать профессиональные компетенции, общение с разными людьми.
Также придумайте систему самопоощрений. Небольшие награды за выполнение объемных и сложных задач — это отличный метод улучить настроение и повысить мотивацию. Главный принцип, чтобы такие «мелочи» вас действительно радовали.
Кроме того, еще одним козырем борьбы со стрессом может стать планирование будущего отпуска. Рабочие будни не вечны, а значит совсем скоро наступит и следующая «передышка». Так что уже сейчас можно продумывать то, чем вы займетесь летом.